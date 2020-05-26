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İzmir su kesintisi 26 Mayıs Salı! İzmir'de sular ne zaman gelecek?

İzmir'de bugün bazı ilçelerde su kesintileri yaşanıyor. İZSU 26 Mayıs tarihli İzmir su kesintisi detaylarını paylaştı. Evlerde daha sık vakit geçirdiğimiz salgın günlerinde su kesintileri de yakından takip ediliyor. Peki İzmir'in hangi ilçelerinde su kesintileri yaşanacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte detaylar...