İzmir su kesintisi 26 Mayıs Salı! İzmir'de sular ne zaman gelecek?

İzmir'de sular ne zaman gelecek? sorusu vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. İZSU'nun duyurusuna göre bugün İzmir'de bazı ilçelerde su kesintilerinin yaşanması bekleniyor. Peki İzmir'in hangi ilçelerinde ve mahallelerinde su kesintisi meydana gelecek? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 26 Mayıs Salı İzmir su kesintisi detayları...
İZMİR SU KESİNTİSİ 26 MAYIS SALI
BERGAMA TALATPAŞA, ULUCAMİİ
26.05.2020 saat 10:00 ile 11:30 arasında yaklaşık 1 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.
KİRAZ KIRKÖY
26.05.2020 saat 10:00 ile 13:30 arasında yaklaşık 3 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ BADEMLİ
26.05.2020 saat 08:15 ile 10:45 arasında yaklaşık 2 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ BOZCAYAKA
26.05.2020 saat 09:50 ile 15:30 arasında yaklaşık 5 saat 40 dakika su kesintisi olacaktır.
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