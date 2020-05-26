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Haberler İzmir İzmir’de 17 yaşındaki genç kızı taciz ederek gasp eden 2 kişi tutuklandı

’de 17 yaşındaki genç kızı ederek eden 2 kişi tutuklandı

Son dakika haberine göre ’in Menemen ilçesinde, 17 yaşındaki genç kızı ederek cep telefonunu eden 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İzmir’de 17 yaşındaki genç kızı taciz ederek gasp eden 2 kişi tutuklandı

26.05.2020, 10:25

Son dakika haberine göre olay, dün ilçeye bağlı Atatürk Mahallesi'nde bulunan bir inşaat alanında meydana geldi. 17 yaşındaki S.K., cinsel tacize uğradıktan sonra cep telefonunun gasp edildiğine yönelik polis ekiplerine bilgi verdi. Olay yerine gelen ekipler, yaptıkları titiz çalışma neticesinde gasp olayına karışan 2 kişiyi tespit etti. Kısa süre içerisinde ekipler ile A.D. (19) ve Y.A. (19) arasında yaşanılan kovalamaca sonucunda şüpheliler kıskıvrak yakalandı.

Öte yandan, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürülen şahıslar, buradaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

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