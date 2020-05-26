İzmir'de köpek dehşeti! Onu kurtarmak için aralarına daldı

Olay İzmir'in bir ilçesinde meydana geldi. Demet Y. isimli bir kadın, Ramazan Bayramının birinci günü köpeğini tuvalet ihtiyacını karşılaması amacıyla dışarıya çıkarmıştı. Demet Y., daha sonra köpeğinin diğer sokak köpeklerinin saldırısına uğradığını gördü. Canını hiçe sayan kadın, bir anda çok sayıda köpeğin arasına daldı.





DAKİKALARCA MÜCADELE VERDİ

Kadın yerlerde sürüklendi, köpeğini diğer köpeklerden kurtarmak için dakikalarca mücadele verdi. Bu sırada kendide yaralandı. Dakikalar sonra boğulan köpeğini sokak köpeklerinden kurtarmayı başardı. Demet Y., ardından da ağır yaralı köpeğini hemen bir veterinere götürdü. Tüm bu anlarda saniye saniye kameralara yansıdı.

#İzmir'de saldırıya uğrayan köpeğini kurtarmak için canını hiçe sayan kadın, köpeklerin arasına daldı pic.twitter.com/Gb9PNNOUbi — Yeni Asır Gazetesi (@yeniasircomtr) May 26, 2020

İHA