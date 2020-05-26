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Haberler İzmir İzmir'de, üç günde 3 milyon 394 bin 598 lira para cezası uygulandı

'de, üç günde 3 milyon 394 bin 598 lira para cezası uygulandı

Korona virüs tedbirleri kapsamında 4 gün sürecek olan sokağa çıkma kısıtlamasının üçüncü günü itibari ile 'de, kısıtlama kurallarına uymayan şahıslara toplam 3 milyon 394 bin 598 lira para cezası uygulandı.

İzmir'de, üç günde 3 milyon 394 bin 598 lira para cezası uygulandı

26.05.2020, 09:04

İzmir'de, koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk üç gününde 3 milyon 394 bin 598 lira para cezası uygulandı.
Koronavirüsle mücadele kapsamında, 81 ili kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında, İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra jandarma ekipleri de denetimlerini sürdürüyor.

Denetimler kapsamında, kısıtlamanın başladığı 23 Mayıs tarihinden bu yana üç günde kısıtlamayı ihlal eden 9 kişiye adli, bin 589 kişiye ise idari işlem yapıldı. Yasağı ihlal edenlere toplam 3 milyon 394 bin 598 lira para cezası kesildi.

Kent genelinde polis ve jandarma ekiplerinin denetimlerini, kısıtlamanın sona ereceği salı günü gece yarısına kadar devam edeceği belirtildi.

DHA

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