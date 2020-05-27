İlik beklerken hayatını kaybetti

İzmir'de ilik nakli bekleyen lösemili minik Öykü Arin'e donör olan öğretmen Mehmet Demen (42) bir ay sonra aynı hastalığa yakalandı. Kendisi için bulunan donörden nakil olmayı bekleyen genç öğretmen tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Eşinin kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan Evren Demen, "Eşim için herkes seferber oldu. Donör bulunmuştu ancak hastalığı nüksetti. Eşim, kanı temizlendikten sonra ilik nakli olacaktı. Fakat, hayata tutunamadı. Çok üzgünüz" dedi.
KAZIM YÖRÜKCE
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