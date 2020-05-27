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Haberler İzmir İzmir elektrik kesintisi 27 Mayıs Çarşamba! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

elektrik kesintisi 27 Mayıs Çarşamba! ?

'de elektrik kesintileri yaşanmaya devam ediyor. Gediz Elektrik'in duyurusuna göre bugün İzmir'de birçok ilçede uzun süreli elektrik kesintileri yaşanacak. İzmirli vatandaşlar hangi ilçelerde ne kadar süre ile kesinti yaşanacağını merak ediyor. Peki ? İşte elektrik kesintisi detaylar...

İzmir elektrik kesintisi 27 Mayıs Çarşamba! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

27.05.2020, 10:03

'de elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak? soruları İzmirli vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Gediz Elektrik bugünün kesinti detaylarını paylaştı. İşte elektrik kesintisi detayları...

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