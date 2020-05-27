Haberler İzmir İzmir elektrik kesintisi 27 Mayıs Çarşamba! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir'de elektrik kesintileri yaşanmaya devam ediyor. Gediz Elektrik'in duyurusuna göre bugün İzmir'de birçok ilçede uzun süreli elektrik kesintileri yaşanacak. İzmirli vatandaşlar hangi ilçelerde ne kadar süre ile kesinti yaşanacağını merak ediyor. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte 27 Mayıs Çarşamba İzmir elektrik kesintisi detaylar...