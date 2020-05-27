İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak? soruları İzmirli vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Gediz Elektrik bugünün kesinti detaylarını paylaştı. İşte 27 Mayıs Çarşamba İzmir elektrik kesintisi detayları...
İzmir elektrik kesintisi 27 Mayıs Çarşamba! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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