Çeşme'deki oteller sezona hazırlanıyor

Çeşme'deki otellerin artık son hazırlıklarını yaptığını ifade eden ÇEŞTOB Başkanı Demir, tatil sezonu hakkında bilgi verdi. Demir, "Dileğimiz, son yapılacak kabine toplantısında şehirler arası seyahat kısıtlamasının kaldırılması ve misafirlerimizin normalleşme dönemine girerek tatil bölgelerine akın etmeleri. Tatil bölgeleri 2,5 aydır kapalı. Özellikle Covid-19 mücadelesi standartlarıyla ilgili olarak, bakanlığımızın ve diğer bakanlıkların genelgelerini güzel bir şekilde inceledik. Bize düşen görevlerin ne olduğunu öğrendik. Hatta standartların bir üstüne nasıl çıkabiliriz diye de araştırdık" diye konuştu.



"SEYAHAT KISITLAMASININ KALKMASINI İSTİYORUZ"

ÇEŞTOB üyesi otellerin hazırlıklarına çok önceden başladıklarını vurgulayan Demir, "Hatta birçok otelimiz bugün itibariyle hazırlıklarını tamamladı ama önümüzde hala bir belirsizlik var. Özellikle İstanbul ve Marmara Bölgesine hitap ediyoruz. Buralardaki tatilcilerin bölgemize gelebilmeleri için, bu normalleşme döneminde seyahat kısıtlamasının kalkmasını istiyoruz. En azından tatil bölgelerine gitmek isteyen, otel rezervasyonları olanların serbest olmasını istiyoruz. Böyle bir kararın alınacağını düşünüyoruz. İstanbul'dan, Ankara'dan, büyük şehirlerden çıkışlarda, bir amaca bağlı çıkış olacağını, bunlardan bir tanesinin de tatil bölgelerindeki otellere rezervasyon şartı olacağını duyduk. Ne kadar gerçek bilmiyoruz. Böyle bir karar alınırsa bölgemizdeki turizm hareketinin daha güzel, daha kaliteli ve daha da etkili olacağını düşünüyoruz" diye kaydetti.





"GÜZEL BİR KİTAPÇIK HAZIRLADIK"

Çeşme ve Alaçatı otelleri, sokakları ve restoranları ile ilgili güzel bir kitapçık hazırladıklarını anlatan Demir, "Hem otelcilerimizin, hem restoranların işletme sahiplerinin, işleticilerinin bilgisini bu kitapçıkta topladık. Bu da güzel ilgi gördü. Otellerin girişinden çıkışına kadar olan süreçte, hem misafirlerimiz için, hem personelimiz için neler yapılacağını bu kitapçıkta anlattık. Masa mesafelerinin asgari 1,5 metre ve sandalyelerin de 60 santim olması, şezlong aralıklarının asgari 2 metre ve araya mümkünse seperasyon konulmasını önerdik. Seperasyon zorunlu değil, ama biz öneriyoruz" diye belirtti.





"BİLDİĞİM KADARIYLA ILICA PLAJI'NDA DA HALATLARLA LOCALAR OLUŞTURULACAK"

Plajlarda halatlarla loca oluşturulması uygulaması görüşünün Antalya'dan önce Çeşme'de gündeme geldiğini söyleyen Demir, "Plajlarımızda jüt halatlar çekilerek localar oluşturulmasını önermiştik. Artık bu birçok plajlarda uygulanmaya başladı. Belediye başkanımız da bu konuyla ilgili görüşme talep etti. Bildiğim kadarıyla önümüzdeki 1-2 gün içerisinde, Ilıca Plajı'nda bu halatlarla locaların oluşturulacağını ve böylece bir anda oluşacak yoğunlaşmayı yok edecek bölgeler yapılması yönünde çalışmaları başlayacağı kanaatindeyim" diye konuştu.



"OTELLERİMİZDE COVİD-19 TEMİZLİĞİ YAPILIYOR"

Otel odalarındaki hijyen konusunda da bilgi veren ÇEŞTOB Başkanı Demir, şöyle devam etti: "Oda giriş ve çıkış saatlerini asgari 4 saat aralığa göre ayarladık. Covid-19 ve önlemlerle ilgili çok büyük eğitim aldık. Geçen hafta online olarak 250 kişiye eğitim verildi. Otellerimiz Covid-19 ile ilgili ne yapacaklarını hem slayt olarak hem sözlü anlatım olarak öğrendiler. Bu eğitimlerden sonra üyelerimiz ne yapacaklarını artık çok iyi biliyorlar. Odaların hazırlığı çok önemli. Tatilcilerimiz, 'kaldığımız odada hijyen nasıl olacak?' diye merak ediyor. Odalardaki hijyen konusunda da çok ciddi hazırlıklar yaptık. Çarşaf, havlu gibi, yıllarca kullanılmış ve eskimiş olanları atıyoruz. Gerçek anlamda hijyen standartlarında odalarımızı hazırlıyoruz. Yani otellerimizde tamamen Covid-19 temizliği yapılıyor. Genel alanlarımızı ve otel odalarımızı perdesinden lavabo bataryasına; duş başlığından yerdeki seramiğe; balkondaki sandalyelerden mindere kadar temizliyoruz. Bu temizlikleri yapıp hazır hale gelen otellerimiz var. Birkaç gün içinde hazır hale gelecek olan otellerimiz var."



"COVİD-19'UN ÇEŞME'YE GİRMESİNİ ARZULAMIYORUZ"

ÇEŞTOB Başkanı Yakup Demir, sözlerini şöyle tamamladı: "Bilim Kurulunun beyan ettiği izolasyon, mesafe ve maske konusunu artık ezberledik. En güzel şekilde de misafirlerimize ve personelimize anlatacağız. Personelimize eğitimleri verdik. Amerika, Almanya, Singapur, Yeni Zelanda gibi ülkeler ne yapıyor diye inceledim. Ortak karar; denizden ve havuzdan hiçbir şekilde Covid-19'un bulaşmadığı yönünde. Bu da çok önemli. Demek ki, bu sezon tatilcilerimizin daha çok plajda, denizde, havuzda kalmaları, dolayısıyla kumsalda kalmaları çok önemli. Buralarda Covid-19'un yayılmadığını, bulaşmadığını bir kez daha hatırlatmak isteriz. Artık bir an önce de tatil bölgelerinde tatilcilerimizi görmeyi arzuluyoruz. Çeşme bu konuda gereken hassasiyeti gösteriyor. Çeşme'ye gelecek tatilcilerimizin kafası lütfen rahat olsun. Biz çok hazırlandık. Hiçbir şekilde de Covid-19'un Çeşme'ye girmesini arzulamıyoruz ve buna müsaade etmeyeceğiz."

İHA