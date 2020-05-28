İzmir'de bugün hangi ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak? İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? Bugün İzmir'in birçok ilçesinde elektrik kesintileri meydana gelecek. İzmir'de yaşayan vatandaşlar kesintilerden hangi ilçe ve mahallelerin etkileneceğini araştırıyor. Gediz Elektrik bugünün kesinti detaylarını paylaştı. İşte 28 Mayıs Perşembe İzmir elektrik kesintisi ile ilgili merak edilenler...
İzmir elektrik kesintisi 28 Mayıs Perşembe! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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