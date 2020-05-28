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İzmir elektrik kesintisi 28 Mayıs Perşembe! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintileri var? soruları İzmirli vatandaşlar vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Gediz Elektrik'in duyurusuna göre bugün İzmir'in birçok ilçesinde uzun süreli elektrik kesintileri yaşanacak. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte 28 Mayıs Perşembe İzmir elektrik kesintisi detayları...