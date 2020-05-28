  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir İzmir elektrik kesintisi 28 Mayıs Perşembe! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

elektrik kesintisi 28 Mayıs Perşembe! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintileri var? soruları İzmirli vatandaşlar vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Gediz Elektrik'in duyurusuna göre bugün İzmir'in birçok ilçesinde uzun süreli elektrik kesintileri yaşanacak. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte elektrik kesintisi detayları...

İzmir elektrik kesintisi 28 Mayıs Perşembe! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

28.05.2020, 09:47

'de bugün hangi ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak? İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? Bugün İzmir'in birçok ilçesinde elektrik kesintileri meydana gelecek. İzmir'de yaşayan vatandaşlar kesintilerden hangi ilçe ve mahallelerin etkileneceğini araştırıyor. Gediz Elektrik bugünün kesinti detaylarını paylaştı. İşte elektrik kesintisi ile ilgili merak edilenler...

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir elektrik kesintisi 28 Mayıs Perşembe! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA