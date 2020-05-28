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Haberler İzmir İzmir su kesintisi 28 Mayıs Perşembe! İzmir'de sular ne zaman gelecek?

su kesintisi 28 Mayıs Perşembe! İzmir'de sular ne zaman gelecek?

bugünün su kesintisi detaylarını paylaştı. 'de bugün bazı ilçelerde 7 saati bulan su kesintileri yaşanacak. Su kesintisinden hangi ilçelerin etkileneceği ve suların ne zaman geleceği merak ediliyor. İşte su kesintisine dair detaylar...

İzmir su kesintisi 28 Mayıs Perşembe! İzmir'de sular ne zaman gelecek?

28.05.2020, 09:58

İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde su kesintisi yaşanacak? soruları vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Pandemi sürecinde hijyene daha da önem verdiğimiz ve evlerde daha faza vakit geçirdiğimiz bu dönemde elektrik ve su kesintileri yakından takip ediliyor. İşte 28 Mayıs Perşembe İzmir su kesintisine dair merak edilenler...

İZMİR SU KESİNTİSİ 28 MAYIS PERŞEMBE

ALİAĞA AŞAĞI ŞAKRAN
28.05.2020 saat 09:30 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.

MENEMEN İSTİKLAL, 9 EYLÜL, 29 EKİM, 30 AĞUSTOS
28.05.2020 saat 08:00 ile 10:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

ÖDEMİŞ KURUCUOVA, MESCİTLİ, EMİRLİ, ERTUĞRUL, GERELİ
28.05.2020 saat 08:30 ile 15:30 arasında yaklaşık 7 saat su kesintisi olacaktır.

ÖDEMİŞ EMİRLİ
28.05.2020 saat 09:15 ile 11:30 arasında yaklaşık 2 saat 15 dakika su kesintisi olacaktır.

TORBALI MUSTAFA KEMAL PAŞA, İNÖNÜ
28.05.2020 saat 09:45 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat 15 dakika su kesintisi olacaktır.

İzmir elektrik kesintisi 28 Mayıs Perşembe! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir elektrik kesintisi 28 Mayıs Perşembe! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

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