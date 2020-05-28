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'de feci ! Araçlar hurdaya döndü

’in Kemalpaşa ilçesinde, iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 3 kişi yaralandı.Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

İzmir'de feci kaza! Araçlar hurdaya döndü

28.05.2020, 08:46 Güncelleme Tarihi: 28.05.2020,08:53

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Kemalpaşa ilçesinde meydana geldi. İzmir'den Turgutlu ilçesi istikametine doğru seyir halinde olan Ferhat Ç. (20) yönetimindeki 45 ZC 5545 plakalı otomobil, Armutlu Aşağı Kızılca Kavşağında Turgutlu yönünden İzmir yönüne giden Sara G (35)'nin kullandığı 35 ADB 833 plakalı araçla çarpıştı.


Kazada sürücülerden Ferhat Ç. (20) ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Ertuğrul Ö. (27) ve diğer araç sürücüsü Sara G (35) yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Ege Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ferhat Ç'nin durumunun ağır olduğu, diğer iki yaralının ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

IHA

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