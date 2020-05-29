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Haberler İzmir İzmir'de kan donduran cinayet! 14 yerinden bıçaklandı

'de kan donduran ! 14 yerinden bıçaklandı

'in ilçesinde üç kişi arasında çıkan kavgada kan aktı. 14 yerinden bıçaklanan şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayı gören çevre sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Kaplan ile tartıştığı ileri sürülen şüphelileri, suç aletiyle birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

İzmir'de kan donduran cinayet! 14 yerinden bıçaklandı

29.05.2020, 09:07 Güncelleme Tarihi: 29.05.2020,09:14

İzmir'in Bornova ilçesinde üç kişi arasında çıkan kavgada kan aktı. 14 yerinden bıçaklanan şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay saat 21.00 sıralarında Atatürk Mahallesi 855 sokakta meydana geldi. İddiaya göre H.O. ve S.G. isimli iki kişi, Volkan Kaplan (38)'in evine geldi. Evinden çıkan Kaplan, iki şahıs ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesinin ardından Volkan Kaplan, ardı ardına bıçak darbelerine maruz kaldı. Vücudunun değişik bölgelerine 14 bıçak darbesi alan Volkan Kaplan, kanlar içerisinde yere yığıldı.

Olayı gören çevre sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Kaplan ile tartıştığı ileri sürülen şüphelileri, suç aletiyle birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı şahıs, ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.



HASTANEDE CAN VERDİ
Kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınan Volkan Kaplan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaplan'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan, polis ekipleri Kaplan'ı S.G.'nin mi, yoksa H.O.'nun mu bıçakladığını araştırıyor. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

IHA

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