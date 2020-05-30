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İzmir'de elektrik kesintisi 30 Mayıs Cumartesi! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir'de bugün hangi ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak? İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? soruları vatandaşlar tarafından araştırılıyor GDZ Elektrik bugünün kesinti raporunu duyurdu. Özellikle koronavirüs salgını nedeniyle evlerde olduğumuz bugünlerde kesintiler daha da yakından takip ediliyor. İşte 30 Mayıs Cumartesi İzmir elektrik kesintisi ile ilgili merak edilenler...