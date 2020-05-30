Elektrik ve su kesintileri özellikle evlerde daha fazla zaman geçirdiğimiz şu dönemlerde yakından takip ediliyor. İzmir'de de bugün bazı ilçelerde elektrik kesintilerinin yaşanması bekleniyor. GDZ Elektrik bugünün İzmir elektrik kesintisi duyurusunu paylaştı. Peki İzmir'de bugün elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek? İşte 30 Mayıs Cumartesi İzmir elektrik kesintisi detayları...
İzmir'de elektrik kesintisi 30 Mayıs Cumartesi! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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