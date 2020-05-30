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Haberler İzmir İzmir'de elektrik kesintisi 30 Mayıs Cumartesi! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

'de elektrik kesintisi 30 Mayıs Cumartesi! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

'de bugün hangi ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak? İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? soruları vatandaşlar tarafından araştırılıyor GDZ Elektrik bugünün kesinti raporunu duyurdu. Özellikle koronavirüs salgını nedeniyle evlerde olduğumuz bugünlerde kesintiler daha da yakından takip ediliyor. İşte elektrik kesintisi ile ilgili merak edilenler...

İzmir'de elektrik kesintisi 30 Mayıs Cumartesi! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

30.05.2020, 09:51

Elektrik ve su kesintileri özellikle evlerde daha fazla zaman geçirdiğimiz şu dönemlerde yakından takip ediliyor. 'de de bugün bazı ilçelerde elektrik kesintilerinin yaşanması bekleniyor. GDZ Elektrik bugünün duyurusunu paylaştı. Peki İzmir'de bugün elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek? İşte elektrik kesintisi detayları...

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