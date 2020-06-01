İzmir'in, enginar üretimiyle meşhur ilçesi Urla'da, sezonun son hasadına başlandı. Üreticiler, enginar almak isteyen kişilerin ellerini çabuk tutması gerektiğini belirtirken, Urla Ziraat Odası Başkanı Muharrem Uslucan, bu yıl yaklaşık 100 milyon baş enginar üretildiğini ve bunun büyük bir bölümünün satıldığını söyledi.
Urla’da 100 milyon enginar toplandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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