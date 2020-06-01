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Haberler İzmir Urla’da 100 milyon enginar toplandı

’da 100 milyon enginar toplandı

Urla’da 100 milyon enginar toplandı
Giriş Tarihi: 1.6.2020

İzmir'in, enginar üretimiyle meşhur ilçesi Urla'da, sezonun son hasadına başlandı. Üreticiler, enginar almak isteyen kişilerin ellerini çabuk tutması gerektiğini belirtirken, Urla Ziraat Odası Başkanı Muharrem Uslucan, bu yıl yaklaşık 100 milyon baş enginar üretildiğini ve bunun büyük bir bölümünün satıldığını söyledi.

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