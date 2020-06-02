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Madde bağımlıları Kültürpark’ı mesken tuttu

'in göbeğinde yer alan ve insanların temiz hava alıp, spor yapmak için gittikleri Kültürpark Yürüyüş ve Koşu Parkuru'na giden vatandaşları bazı madde bağımlılarının rahatsız ettiği iddia edildi.

Madde bağımlıları Kültürpark’ı mesken tuttu
Giriş Tarihi: 2.6.2020

WhatsApp hattı 0506 225 03 44

Parkur çevresindeki bankları ya da yeşil alanları mesken tutan madde bağımlılarının kendilerini rahatsız ettiklerini belirten vatandaşlar, "Spor yapmak için koşu parkuruna gidiyoruz ancak burada dolaşan madde bağımlıları bizden para isteyip, bizleri rahatsız ediyor" dedi.

TEDBİR ALINMALI
1850 metrelik tartan koşu pistine spor yapmaya geldiklerinde banklarda ya da yeşil alanlarda oturan madde bağımlılarının yürüyüş yapan vatandaşların yanına gelerek para istediğini öne süren vatandaşlar, soruna bir çözüm bulunmasını istedi. Alkol alan ya da tiner gibi zararlı madde kullanan kişilerin spor yapılan koşu pistinin yakınında bulunmasının da doğru olmadığını ifade eden vatandaşlar, "Lütfen yetkililer her gün spor yapmak için geldiğimiz bu alanda bir güvenlik tedbiri alsın" diye dert yandı.

Metin BURMALI

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