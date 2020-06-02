Madde bağımlıları Kültürpark’ı mesken tuttu

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Parkur çevresindeki bankları ya da yeşil alanları mesken tutan madde bağımlılarının kendilerini rahatsız ettiklerini belirten vatandaşlar, "Spor yapmak için koşu parkuruna gidiyoruz ancak burada dolaşan madde bağımlıları bizden para isteyip, bizleri rahatsız ediyor" dedi.

TEDBİR ALINMALI

1850 metrelik tartan koşu pistine spor yapmaya geldiklerinde banklarda ya da yeşil alanlarda oturan madde bağımlılarının yürüyüş yapan vatandaşların yanına gelerek para istediğini öne süren vatandaşlar, soruna bir çözüm bulunmasını istedi. Alkol alan ya da tiner gibi zararlı madde kullanan kişilerin spor yapılan koşu pistinin yakınında bulunmasının da doğru olmadığını ifade eden vatandaşlar, "Lütfen yetkililer her gün spor yapmak için geldiğimiz bu alanda bir güvenlik tedbiri alsın" diye dert yandı.

Metin BURMALI