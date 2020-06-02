Toplanmayan çöpler isyan ettirdi

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İzmir'in Bornova ilçesinde yaşayan vatandaşlar, Naldöken Mahallesi sakinleri olarak belediyeden yeteri kadar hizmet alamadıklarını söyledi. Mahallelerindeki çöplerin toplanmadığını, bu nedenle etrafa pis kokular yayıldığını anlatan vatandaşlar, "CHP'li belediyeden doğru düzgün hizmet alamıyoruz. Korona virüs salgınından bahsediyorlar ancak asıl virüs günlerce toplanmayan çöplerde. Allah rızası için bakın böyle giderse çocuklarımız hasta olacak" diye konuştu.

NALDÖKEN'İ UNUTTULAR

Naldöken Mahallesi 1224 Sokak'ta oturan vatandaşlar, sokaklarındaki toplanmayan çöplere isyan etti. CHP'li Bornova Belediyesi'ne daha önce bildirmelerine rağmen konteynırlarda biriken çöplerin zamanında toplanmadığını, havanın güneşli olduğu günlerde sıcakta bekleyen çöplerin etrafa pis koku yayarak, insan sağlığını tehdit ettiğini ifade eden vatandaşlar, "Kaç kere söyledik çöplerimizi toplayın' diye ama bizleri dinlemiyorlar. Şu hizmete bakın Allah aşkına. Naldöken Mahallesi üvey evlat mı?" şeklinde konuştu.

Metin BURMALI