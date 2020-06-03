Bornova’da bir yıldır parkı aydınlatamadılar

Yanmayan ışıklar yüzünden akşam saatlerinde parkın karanlık ve güvensiz bir yer haline geldiğini vurgulayan vatandaşlar, "Sorunumuzun bir an önce çözülmesini istiyoruz" diye konuştu.

BİRBİRİNE PAS ETTİLER

Bornova 915/2 Sokak, 1, 3, 5, 7 ve 9 numaralı blokların arkasındaki Macera Parkı'nın ortasındaki led ışıklandırmanın çalışmadığını belirten çevre sakinleri, Bornova Belediyesi'ne defalarca başvurmalarına rağmen "Park ve Bahçeler Müdürlüğü, yanmayan lambaların İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğunda olduğunu söyledi. Büyükşehir Belediyesi'ni arıyoruz, elektrik panosunun Bornova Belediyesi'nde olduğunu, arıza-tamir ve bakımının da onların yapacaklarını söylüyor. Resmen her iki taraf da topu birbirlerine atıyor. 1 yıldır bir parkın ışıklandırma sorununu halledemediler" diye konuştu.