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Haberler İzmir Bornova’da bir yıldır parkı aydınlatamadılar

Bornova’da bir yıldır parkı aydınlatamadılar

'nin sorumluluğunda bulunan Bornova'da bir parkta ışıklandırmanın çalışmadığını belirten çevre sakinleri, led lambaların tamir edilmesini istedi.

Bornova’da bir yıldır parkı aydınlatamadılar
Giriş Tarihi: 3.6.2020

Yanmayan ışıklar yüzünden akşam saatlerinde parkın karanlık ve güvensiz bir yer haline geldiğini vurgulayan vatandaşlar, "Sorunumuzun bir an önce çözülmesini istiyoruz" diye konuştu.

BİRBİRİNE PAS ETTİLER
Bornova 915/2 Sokak, 1, 3, 5, 7 ve 9 numaralı blokların arkasındaki Macera Parkı'nın ortasındaki led ışıklandırmanın çalışmadığını belirten çevre sakinleri, Bornova Belediyesi'ne defalarca başvurmalarına rağmen "Park ve Bahçeler Müdürlüğü, yanmayan lambaların İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğunda olduğunu söyledi. Büyükşehir Belediyesi'ni arıyoruz, elektrik panosunun Bornova Belediyesi'nde olduğunu, arıza-tamir ve bakımının da onların yapacaklarını söylüyor. Resmen her iki taraf da topu birbirlerine atıyor. 1 yıldır bir parkın ışıklandırma sorununu halledemediler" diye konuştu.

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