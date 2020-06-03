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İzmir elektrik kesintisi 3 Haziran Çarşamba! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir'in birçok ilçesinde elektrik kesintileri yaşanıyor. İzmir'de yaşayan vatandaşlar elektrik kesintisinin ne zaman sona ereceğini ve kesintinin hangi ilçelerde olduğunu merakla araştırıyor. GDZ Elektrik 3 Haziran Çarşamba elektrik kesintisi detaylarını duyurdu. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte İzmir elektrik kesintisi ile iligli detaylar...