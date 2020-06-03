GDZ Elektrik'in duyurusuna göre bugün İzmir'İn birçok ilçesinde uzun süreli elektrik kesintileri bekleniyor. İzmirli vatandaşlar elektriklerin ne zaman geleceğini ve hangi ilçelerde elektrik kesintilerinin olacağını merak ediyor. Salgın döneminde yaşanan kesintiler yakından takip ediliyor. İşte 3 Haziran Çarşamba İzmir elektrik kesintisi detayları...
İzmir elektrik kesintisi 3 Haziran Çarşamba! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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