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Haberler İzmir İzmir elektrik kesintisi 3 Haziran Çarşamba! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

elektrik kesintisi 3 Haziran Çarşamba! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

'in birçok ilçesinde elektrik kesintileri yaşanıyor. İzmir'de yaşayan vatandaşlar elektrik kesintisinin ne zaman sona ereceğini ve kesintinin hangi ilçelerde olduğunu merakla araştırıyor. 3 Haziran Çarşamba elektrik kesintisi detaylarını duyurdu. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte ile iligli detaylar...

İzmir elektrik kesintisi 3 Haziran Çarşamba! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

03.06.2020, 09:56

'in duyurusuna göre bugün 'İn birçok ilçesinde uzun süreli elektrik kesintileri bekleniyor. İzmirli vatandaşlar elektriklerin ne zaman geleceğini ve hangi ilçelerde elektrik kesintilerinin olacağını merak ediyor. Salgın döneminde yaşanan kesintiler yakından takip ediliyor. İşte 3 Haziran Çarşamba detayları...

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