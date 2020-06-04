  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir FETÖ’nün askeri mahrem yapılanmasına operasyon: 10 gözaltı

’nün askeri mahrem yapılanmasına operasyon: 10 gözaltı

merkezli 6 ilde /PDY terör örgütünün askeri mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 4’ü muvazzaf asker olmak üzere 10 kişi gözaltına alındı.

FETÖ’nün askeri mahrem yapılanmasına operasyon: 10 gözaltı

04.06.2020, 12:16

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY terör örgütünün askeri mahrem yapılanmasına yönelik 6 ilde operasyon düzenlendi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Şanlıurfa merkezli, Ankara, İzmir, Kahramanmaraş, Diyarbakır ve Bayburt illerinde düzenlenen operasyonda 1 üsteğmen, 4'ü muvazzaf asker olmak üzere 5 astsubay ile 4 eski askeri okul öğrencisi gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

DHA

OHAL'in kaldırılmasından itibaren 4562 personel TSK'dan ihraç edildi FETÖ'nün suikast timinin yağma davası için kritik günler 35 ilde FETÖ operasyonu! 98'i muvazzaf 118 şüpheli hakkında yakalama kararı çıktı

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

FETÖ’nün askeri mahrem yapılanmasına operasyon: 10 gözaltı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA