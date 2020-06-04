İzmir'de su kesintisi 4 Haziran Perşembe! İzmir'de sular ne zaman gelecek?

İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde su kesintileri yaşanacak? soruları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İZSU bugünün su kesintisi detaylarını paylaştı. Hijyene daha da önem verdiğimiz ve evlerde olmaya daha önem gösterdiğimiz bu dönemde elektrik ve su kesintileri yakından takip ediliyor. İşte 4 Haziran Perşembe İzmir su kesintisi detayları...

İZMİR SU KESİNTİSİ 4 HAZİRAN PERŞEMBE

KARŞIYAKA YALI

04.06.2020 saat 09:45 ile 10:45 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

MENEMEN ÇAVUŞ, KESİK, MUSABEY

04.06.2020 saat 08:30 ile 12:30 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır

MENEMEN SÜLEYMANLI

04.06.2020 saat 10:40 ile 12:40 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

MENEMEN ATATÜRK

04.06.2020 saat 13:00 ile 16:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

ÖDEMİŞ OVAKENT, PİRİNÇÇİ, BIÇAKÇI, ARTICAK

04.06.2020 saat 09:00 ile 16:00 arasında yaklaşık 7 saat su kesintisi olacaktır.

ÖDEMİŞ BOZDAĞ

04.06.2020 saat 09:20 ile 11:20 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

SEFERİHİSAR HIDIRLIK

04.06.2020 saat 09:45 ile 11:00 arasında yaklaşık 1 saat 15 dakika su kesintisi olacaktır.