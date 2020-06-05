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Haberler İzmir İzmir'de Türk karasularına geri itilen 38 kaçak göçmen kurtarıldı

'de Türk karasularına geri itilen 38 kurtarıldı

'in Çeşme ilçesinde, Yunan unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 38 kurtarıldı.

İzmir'de Türk karasularına geri itilen 38 kaçak göçmen kurtarıldı

05.06.2020, 09:16

İzmir'in Çeşme ilçesinde, Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 38 kaçak göçmen kurtarıldı.

Karaabdullah Burnu açıklarında, Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca geri itilen kaçak göçmenlerin yardım çağrısı üzerine bölgeye Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce lastik botta bulunan 38 kaçak göçmen kurtarılarak karaya çıkarıldı.

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