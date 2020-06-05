İzmir'de Türk karasularına geri itilen 38 kaçak göçmen kurtarıldı

İzmir'in Çeşme ilçesinde, Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 38 kaçak göçmen kurtarıldı.
Karaabdullah Burnu açıklarında, Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca geri itilen kaçak göçmenlerin yardım çağrısı üzerine bölgeye Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce lastik botta bulunan 38 kaçak göçmen kurtarılarak karaya çıkarıldı.
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