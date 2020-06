Haberler İzmir İzmirli balıkçının oltasına takıldı! Etinin zehirli olduğu biliniyor

İzmirli balıkçının oltasına takıldı! Etinin zehirli olduğu biliniyor

İzmir'de balıkçı Şükrü As., değişik bir balık türünün takıldığını gördü. Balık hakkında araştırma yapan As, bunun balon balığı olduğunu öğrendi. Balıkçı As., yaptığı açıklamada, "İnternetten yaptığım araştırmada bunun diplerde yaşayan balıklarla beslendiğini, etinin zehirliği olduğunu, yenmesi durumunda insanların sağlığını olumsuz etkilediğini okudum. Balık öldükten sonra onu denize bıraktım." diye konuştu.

05.06.2020, 15:54 Güncelleme Tarihi: 05.06.2020,16:20