  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir İzmirli balıkçının oltasına takıldı! Etinin zehirli olduğu biliniyor

İzmirli balıkçının oltasına takıldı! Etinin zehirli olduğu biliniyor

İzmir'de ., değişik bir balık türünün takıldığını gördü. Balık hakkında araştırma yapan As, bunun olduğunu öğrendi. Balıkçı As., yaptığı açıklamada, " yaptığım araştırmada bunun diplerde yaşayan balıklarla beslendiğini, etinin zehirliği olduğunu, yenmesi durumunda insanların sağlığını olumsuz etkilediğini okudum. Balık öldükten sonra onu denize bıraktım." diye konuştu.

İzmirli balıkçının oltasına takıldı! Etinin zehirli olduğu biliniyor

05.06.2020, 15:54 Güncelleme Tarihi: 05.06.2020,16:20

Mordoğan Mahallesi'nde yaşayan Şükrü As, oltayla balık avı için tekneyle denize açıldı. Oltasına değişik bir balık türünün takıldığını gören As, yaptığı araştırmalar sonunda bunun balon balığı olduğu öğrendi.

Şükrü As, yaptığı açıklamada, yakaladığı balon balığının 3 kilogram ağırlığında olduğunu söyledi. Balığı görünce şaşırdığını dile getiren As, "İnternetten yaptığım araştırmada bunun diplerde yaşayan balıklarla beslendiğini, etinin zehirliği olduğunu, yenmesi durumunda insanların sağlığını olumsuz etkilediğini okudum. Balık öldükten sonra onu denize bıraktım." diye konuştu.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Su Ürünleri Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi Erhan Irmak da balon balığının doğal yayılım alanının pasifik bölgesi olduğunu anımsattı. Ege ve Akdeniz'de zaman zaman ağlara takılan balığın bölgedeki ekosistemi tehdit ettiğini dile getiren Irmak, "Yaşadığı bölgedeki omurgalı ve omurgasız çok sayıda deniz canlısını yok etmektedir. Bu balıklar çok güçlü çeneleri ve giyotin benzeri dişleri ile ısırdıkları yeri çok rahat koparabilmektedir. Balon balıkları 'tetraodotoksin' denilen dünyadaki en güçlü biyolojik zehirlerden birine sahiptir." dedi.

Irmak, Tarım ve Orman Bakanlığının, balon balığının popülasyonunu kontrol altına almak amacıyla balık başına 5 lira ödül koyduğunu sözlerine ekledi.
AA

Denizli'de 2 otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmirli balıkçının oltasına takıldı! Etinin zehirli olduğu biliniyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA