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’de ’nün sözde yöneticileri gözaltında

İzmir’de FETÖ’nün sözde yöneticileri gözaltında
Giriş Tarihi: 6.6.2020

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/ PDY'nin hücre evi yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 31 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri süren 31 kişi arasında mahrem yapıda görev alan sözde yönetici pozisyonundaki kişilerin de olduğu bildirildi. FETÖ'nün sözde 'Gediz büyük bölge hadimi', 'Buca sorumlusu', 'Hatay ili sahil eyaleti imamı', 'İzmir Büyükşehir üniversite mesulü', 'Buca bölgesi eyalet talebe mesulü', 'Buca eyalet üniversite mesulü', 'Bornova il üniversite mesulü', 'İstanbul ilinde büyük bölgeci' ve 'Hatay ili sahil eyaleti talebe mesulü' gibi görevlerle anılan kişilerin de olduğu öğrenildi.

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