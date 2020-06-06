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Kısıtlama kalktı, ’de plajlar doldu

Korona virüs nedeniyle bir süredir hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı ’de uzun bir aradan sonra kısıtlamanın kalkmasıyla vatandaşlar, havanın güneşli olmasını değerlendirerek plajları doldurdu.

Kısıtlama kalktı, İzmir’de plajlar doldu

06.06.2020, 16:41

Korona virüs (Covid-19) salgınını tedbirleri kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamalarının sona ermesiyle vatandaşların birçoğu dışarıda vakit geçirmeyi tercih etti. Havanın güneşli olmasını değerlendiren İzmirliler Çeşme'de de denize girdi.



Ilıca plajına gelen vatandaşlar, güneş ve denizin keyfini çıkardı. Özellikle İzmir'in merkez ilçelerinden gelen vatandaşlar, sahilde hazırlanan ve 6 metrekare büyüklüğündeki sosyal mesafe localarında vakit geçirdi.

Hava sıcaklığının 30 dereceye kadar yükseldiği ilçede bazı vatandaşlar da su sporlarıyla eğlenirken, bazı vatandaşlar da plaja şemsiyelerini kurarak çocuklarıyla oyunlar oynadı.

İHA

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