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Haberler İzmir CHP'li Eren Erdem'in İzmir'de belediye şirketinde görevlendirilmesine MHP'den tepki

'li 'in 'de belediye şirketinde görevlendirilmesine 'den tepki

İl Başkanı Veysel Şahin, eski milletvekili 'in bağlı bir şirkette ve Bilgi Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinde (ÜNİBEL) yönetim kurulu üyesi olarak görevlendirildiğini belirterek "Bu yaşananlara vatansever ve milli hassasiyetlere önem veren İzmirliler tepki koyacaktır." dedi.

CHP'li Eren Erdem'in İzmir'de belediye şirketinde görevlendirilmesine MHP'den tepki

07.06.2020, 10:53

Şahin, yaptığı açıklamada, dün KHK ile ihraç edilen ve HDP'ye yakınlığıyla bilinen üç akademisyenin İzmir Büyükşehir Belediyesinin bir şirketinde görevlendirildiğini, bugün de FETÖ'nün 17-25 Aralık darbe girişiminde yasa dışı ses kayıtlarını servis ettiği iddiasıyla kapatılan Karşı gazetesine yönelik davada 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılan eski CHP milletvekili Eren Erdem'in başka bir belediye şirketine atandığını öğrendiklerini ifade etti.
"Bu atamalar, yerel seçim öncesi zillet ittifakının İstanbul'u CHP'ye, Ankara'yı İYİ Parti'ye, İzmir'i de HDP'ye tahsis ettiği gerçeğini göstermektedir" diyen Şahin, bu atamaların devam edeceğini düşündüklerini belirtti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e tepki gösteren Şahin, şunları kaydetti:
"Milli değerler ve hassasiyetlere önem veren CHP'li seçmenlerin bu hadiseye tepki göstermesini bekliyoruz. Biz İzmir'de bu duruma müsaade etmeyeceğiz. Büyükşehir Belediyesi, Soyer'in babasının çiftliği değil. Zillet ittifakı FETÖ, PKK, HDP, İYİ Parti ve CHP birlikteliğinden oluşuyor. Bu yapılan atamalar sürpriz değil. Bu görevlendirmeler zillet ittifakına uygun bir durum. Bu yaşananlara vatansever ve milli hassasiyetlere önem veren İzmirliler tepki koyacaktır."

AA

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