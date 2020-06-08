İzmir elektrik kesintisi 8 Haziran Pazartesi! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçe ve mahallelerinde elektrik kesintileri yaşanacak? soruları İzmirli vatandaşlar tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Evlerden çalışmanın devam ettiği ve evlerde daha fazla zaman geçirilen salgın döneminde yaşanan elektrik ve su kesintileri yakından takip ediliyor. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte 8 Haziran Pazartesi İzmir elektrik kesintisi detayları...