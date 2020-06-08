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Haberler İzmir İzmir elektrik kesintisi 8 Haziran Pazartesi! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

elektrik kesintisi 8 Haziran Pazartesi! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

'in bugün birçok ilçesinde uzun süreli elektrik kesintileri yaşanacak. bugünün elektrik kesinti detaylarını paylaştı. İzmirli vatandaşlar kesintilerinin hangi ilçelerde olacağını ve elektriklerin ne zaman geleceğini merak ediyor. İşte 8 elektrik kesintisi detayları...

İzmir elektrik kesintisi 8 Haziran Pazartesi! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

08.06.2020, 09:59

'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçe ve mahallelerinde elektrik kesintileri yaşanacak? soruları İzmirli vatandaşlar tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Evlerden çalışmanın devam ettiği ve evlerde daha fazla zaman geçirilen salgın döneminde yaşanan elektrik ve su kesintileri yakından takip ediliyor. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte 8 elektrik kesintisi detayları...

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