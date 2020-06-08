Papaz Brunson’un Alsancak’taki evi satılık

ABD'li Ajan Papaz Andrew Craig Brunson'un kilisesini 270 bin dolara satın alan yardımcılarının İngiliz vatandaşlığına geçen iki Türk kadın olduğunu ortaya çıkaran Yeni Asır, bu kez Papaz Brunson'un eşi Norine Brunson'a ait olan Alsancak Işılay Saygın Sokak'taki 6 yıl önce 195 bin 600 liraya satın aldığı evi de satmak için yakınlarına fiyat araştırması yaptırdığını tespit etti.

YARDIMCISI SATMIŞTI

Brunson, ikamet ettiği ve ev hapsinde tutulduğu dönemde kaldığı Saygın Apartmanı'ndaki dairesinde de ilginç bir satış gerçekleştirmişti. Evin sahibi ve kilise derneğinde yöneticilik yapan, yakın çalışma arkadaşı Handan Mığdıslı Yılmaz'dan vekalet alarak 2014 yılının 6. ayında karısı Norine Bronson'a 195 bin 600 liraya sattığı ortaya çıkmıştı. Tahliye olduktan sonra ABD'ye giden Bronsonlar evlerini satmak için kilisede birlikte çalıştığı mesai arkadaşlarına fiyat araştırması yaptırdığı öğrenildi. 500 bin liranın üzerinde olan evin satılması durumunda paranın kiliseyi satın alan yardımcılarına verileceği iddiası konuşuluyor.







FATİH ŞENDİL