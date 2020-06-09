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Haberler İzmir Çiğli Devlet Hastanesi Bakırçay Üniversitesine bağlandı

Bakırçay Üniversitesine bağlandı

Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili , Bakırçay Üniversitesine bağlanan Çiğli Devlet Hastanesinin, artık "üniversite hastanesi" olarak hizmet vereceğini duyurdu.

Çiğli Devlet Hastanesi Bakırçay Üniversitesine bağlandı

09.06.2020, 17:19 Güncelleme Tarihi: 09.06.2020,17:39

Hamza Dağ, Ankara'da ağırladığı Bakırçay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Berktaş ile görüşmesinin ardından yazılı açıklama yaptı.

Bakırçay Üniversitesi ile Çiğli Devlet Hastanesi arasında afiliasyon protokolü imzalandığını kaydeden Dağ, "Kurumlarımız arasında sağlanan mutabakat neticesinde Çiğli Devlet Hastanesi artık üniversite hastanesi olarak hizmet verecektir. Hem üniversite ve hastanemize hem de İzmirimize ve ülkemize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Dağ, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde kurduğu güçlü sağlık altyapısının meyvesini yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde aldığını vurgulayarak şunları kaydetti:

"Tetkik, tanı ve tedavi konusunda son teknolojiye sahip donanımlı hastanelerimiz ve başarılı sağlık personellerimizle birlikte dünyaya örnek olan bir başarı hikayesi yazdık. Yine mart ayında Resmi Gazete'de yayımlanan afiliasyon yönetmeliği, devlet üniversitelerimiz ile devlet hastanelerimizin iş birliği yapabilmelerine imkan tanımıştır. Üniversitemiz ile hastanemiz arasında imzalanan bu anlaşma ile üniversitedeki bilim insanlarımızın şehrimize ve insanlığa büyük katkı sunacaklarından hiçbir şüphe bulunmamaktadır. Rektörümüze ve emeği geçen tüm yetkililerimize teşekkürü borç bilirim."

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