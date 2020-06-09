Genç berber kaza kurbanı

İzmir Tire'de İbrahim Efe adlı 22 yaşındaki berber geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Olay, Yeğenli köyü yakınlarında meydana geldi. Gökçen Mahallesi'nde babası ile birlikte berber salonu işleten İbrahim Efe önceki gece otomobili ile TireÖdemiş karayolunda karşı yönden gelen başka bir araçla kafa kafaya çarpıştı. Feci kaza sonrası otomobilinin içinde sıkışan İbrahim Efe kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

NADİR UYSAL