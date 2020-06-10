İzmir elektrik kesintisi 10 Haziran Çarşamba! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek?

İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? soruları İzmirli vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. GDZ Elektrik bugünün kesinti detaylarını resmi sitesi üzerinden paylaştı. İşte 10 Haziran Çarşamba İzmir elektrik kesintisi ile ilgili merak edilenler...