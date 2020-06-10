  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir İzmir elektrik kesintisi 10 Haziran Çarşamba! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek?

elektrik kesintisi 10 Haziran Çarşamba! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek?

'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintileri yaşanacak? GDZ Elektrik bugünün İzmir elektrik kesintisi detaylarını paylaştı. Bugün İzmir'in birçok ilçesinde elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte elektrik kesintisi detayları...

İzmir elektrik kesintisi 10 Haziran Çarşamba! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek?

10.06.2020, 10:06

'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? soruları İzmirli vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. GDZ Elektrik bugünün kesinti detaylarını resmi sitesi üzerinden paylaştı. İşte elektrik kesintisi ile ilgili merak edilenler...

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir elektrik kesintisi 10 Haziran Çarşamba! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA