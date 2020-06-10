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Haberler İzmir İzmir'in yeni valisi Yavuz Selim Köşger kimdir? Yavuz Selim Köşger kaç yaşında, nereli?

'in yeni valisi kimdir? Yavuz Selim Köşger kaç yaşında, nereli?

Başkan Erdoğan'ın imzası ile 'de atama kararları yayınladı. Yeni kararlar ile birlikte birçok ilin valisi değişti. Onlardan biri de oldu. İzmir'in yeni valisi oldu. İzmirli vatandaşlar yeni vali ile ilgili araştırmaları sürdürüyor. Peki, yeni İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger kimdir, nereli, hangi görevlerde bulundu? İşte detaylar...

İzmir'in yeni valisi Yavuz Selim Köşger kimdir? Yavuz Selim Köşger kaç yaşında, nereli?

10.06.2020, 12:53

Resmi Gazete'de yayınlanan atama kararları ile 41 şehirde vali değişikliği yaşandı. Aydın Valisi olarak görev yapan Yavuz Selim Köşger İzmir Valiliğine atandı. İzmir'in yeni valisi vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki İzmir yeni Valisi Yavuz Selim Köşger kimdir? Yavuz Selim Köşger kaç yaşında nereli? İşte detaylar...

İZMİR VALİSİ YAVUZ SELİM KÖŞGER KİMDİR?

3 Ocak 1964 'te Konya'da dünyaya gelen Köşger, ilk ve ortaöğretiminin ardından 1986 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirdi.

1987–1990 arasında Dernek Denetçiliği görevini yapan Köşger, 1990 yılında Kırşehir Kaymakam Adayı olarak mesleğe adım attı.

Bu görevinin ardından sırayla Yapraklı ve Beydağ Kaymakam vekillikleri görevinden sonra İngiltere – Oxford'ta yurtdışı stajını yaptı.

Doğankent, Kemaliye ve Şarkikaraağaç'ta Kaymakamlık görevini yapan Köşger, Artvin'de Vali Yardımcılığı görevlerini yaptı

Tarım Kredi Kooperatifleri Birliği Genel Müdürlüğü görevini yapan Köşger, bu görevinin ardından Fransa-Paris'te 5 ay süreyle dil eğitimi ve Fransız İdari Sistemi üzerine incelemeler yaptı.

2004 yılında Daire Başkanı olarak atandığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünde 2006'da Genel Müdür Yardımcısı, 28.05.2010 tarihinde ise Genel Müdür oldu.

Yavuz Selim Köşger, evli ve 4 çocuk babasıdır.

Aydın Valiliği'ne Hüseyin Aksoy atandı

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