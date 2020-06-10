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İzmir'in yeni valisi Yavuz Selim Köşger kimdir? Yavuz Selim Köşger kaç yaşında, nereli?

Başkan Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de atama kararları yayınladı. Yeni kararlar ile birlikte birçok ilin valisi değişti. Onlardan biri de İzmir oldu. İzmir'in yeni valisi Yavuz Selim Köşger oldu. İzmirli vatandaşlar yeni vali ile ilgili araştırmaları sürdürüyor. Peki, yeni İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger kimdir, nereli, hangi görevlerde bulundu? İşte detaylar...

10.06.2020, 12:53