Sen misin içeri almayan!

İzmir CHP'deki siyasi kavgada kan döküldü. CHP'de Genel Başkan Yardımcıları Tuncay Özkan, Veli Ağbaba ile İzmir İl Başkanı Deniz Yücel ve Buca İlçe Başkanı Kasım Akdağ'dan oluşan dörtlü çetenin kumpasıyla geçen yerel seçimlerde Suat Nezir'in Buca Belediye Başkanlığını ve aynı ekipteki CHP'li meclis üyesi adaylıklarının iptal edilerek yerine Erhan Kılıç ve ekibinin getirilmesiyle ilgili şok bir gelişme yaşandı. Yerel seçimler öncesi 24 Mart 2019 tarihinde CHP heyetini dernek binasına sokmayan Buca Avcılar Kulübü Başkanı Hasan Gani, silahlı saldırıya uğradı. Gani'nin CHP heyetini almaması olayı Yeni Asır Gazetesi'nde de "CHP heyetine şok" başlıklı haberle manşete taşınmıştı. Ardından CHP meclis üyeliği adaylığı düşürülen Hasan Gani, küskün olduğu partilileri dernek bahçesine almamasının üzerinden aylar geçtikten sonra şok bir saldırı yaşadı.

KAPININ ÖNÜNE ÇAĞIRDI

Dernek binasına gelen M.S. adlı bir kişi, Gani'ye silahlı saldırı gerçekleştirdi. İddiaya göre Buca Belediyesi'nde çalıştığı öğrenilen M.S, Avcılık Kulübü'ne gelerek Hasan Gani ile bir süre sohbet ettikten sonra kendisini kapının önüne çağırdı. O esnada herkesin gözleri önünde elini beline atarak bir tabanca çıkarıp mermiye namlıya veren M.S, Hasan Gani'ye doğru hamle yaparak "senin kafana sıkacağım. O.. evlatları. AK Parti'nin kucağına oturdunuz CHP'lileri içeriye almadınız. Hepiniz o... çocuğusunuz" diye bağırmaya başladı.

SAĞ AYAĞINDAN VURDU

Bu sırada Hasan Gani ile boğuşmaya başlayan M.S. elindeki silahı ateşledi. Namludan çıkan kurşunlardan bir tanesi Hasan Gani'nin sağ ayak baş parmağını sıyırdı. Olayda şans eseri ölen ve yaralanan olmazken, M.S. adlı kişi "Bu burada kalmayacak" diye tehditlerini sürdürerek dernek bahçesinden çıkıp koşarak uzaklaştı.





SERBEST KALMASINA TEPKİ GÖSTERDİ

Olayda ölümden dönen Hasan Gani, çevredeki vatandaşların da aynı şekilde canlarını ucuz kurtardıklarını belirterek, "Bu kişi önce gelip benimle çay içerek sohbet etti. daha sonra beni kapıya çağırarak silah çekti. Boğuşma sırasında kurşun sıkınca ayağımdan yaralandım. Ama ölmüş de olabilirdim veya çevredeki kişilerden biri de yaralanabilirdi. Bu kişi nasıl serbest kalabiliyor anlamadım. Bugün bana bunu yapan, yarın yine yapabilir. Bu konuda yaşadığım saldırıyla ilgili olayın yeniden gözden geçirilmesini istiyorum ve serbest kalmasına itiraz ediyorum" diye konuştu.



OLAY KAMERALARA YANSIDI

Çevredeki vatandaşların gözleri önünde yaşanan olay, güvenlik kameraları tarafından da saniye saniye görüntülendi. Vatandaşların 155'i araması üzerine kısa sürede yakalanan M.S. adlı kişi alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Tolga TEKİN