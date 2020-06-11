  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir İzmir'de bir hayırsever veresiye defterlerindeki 60 bin liralık borcu kapattı

'de bir hayırsever veresiye defterlerindeki 60 bin liralık borcu kapattı

'in Torbalı ilçesinde kimliğini açıklamak istemeyen hayırsever 5 markette toplam 60 bin liralık veresiye defteri borcunu ödedi.

İzmir'de bir hayırsever veresiye defterlerindeki 60 bin liralık borcu kapattı

11.06.2020, 17:20

Atatürk Mahallesindeki bir markete gelen bir hayırveser, veresiye defterindeki borçlarını ödemekte güçlük çeken olup olmadığını sordu. Market işletmecisinin haftalardır borçlarını ödeyemediklerini belirttiği kişilerin borçlarını kapatan hayırsever, daha sonra ilçedeki 4 markete daha giderek aynı şekilde ödeme yaptı. Kimliğini açıklamak istemeyen hayırsever 5 markette toplam 60 bin liralık veresiye defteri borcunu ödedi. Market sahiplerinden İzzet Açıl, gazetecilere yaptığı açıklamada, tanımadığı bir kişinin markete gelerek veresiye defterindeki borcunu ödeyemeyenleri sorduğunu anlattı.

Hayırseverin, veresiye defterinde 2 yıldır borcunu ödemeyen bir aile olduğunu söylemesi üzerine tutarın tamamını kapattığını aktaran Açıl, "Hayırseverin ilçedeki marketlere aynı şekilde gittiğini ve borç ödediğini öğrendik. Allah kendisinden razı olsun. Ekonomik açından sıkıntılı zamanlar geçiren ailelerin yüzünü güldürdü." diye konuştu.

AA

Afyonkarahisar’da bakkallardaki veresiye defterleri satın alınıyor Denizli'de bir hayırsever 25 günde 250'ye yakın vatandaşın veresiye borçlarını ödedi

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir'de bir hayırsever veresiye defterlerindeki 60 bin liralık borcu kapattı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA