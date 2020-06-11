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İzmir'de su kesintisi 11 Haziran Perşembe!

İzmir'de bugün bazı ilçelerde su kesintileri yaşanıyor. Vatandaşlar suların ne zaman geleceğini yoğun şekilde araştırıyor. İZSU 11 Haziran Perşembe tarihli İzmir su kesintisi detaylarını paylaştı. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte detaylar...

11.06.2020, 10:02