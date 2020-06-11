İzmir'de su kesintisi 11 Haziran Perşembe!

İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde su kesintileri yaşanacak? soruları İzmirli vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Salgın döneminde özellikle yaşanan su kesintileri tepki topluyor. İşte 11 Haziran Perşembe İzmir su kesintisi detayları...
İZMİR SU KESİNTİSİ 11 HAZİRAN PERŞEMBE
BORNOVA IŞIKLAR
11.06.2020 saat 08:40 ile 10:40 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
ÇİĞLİ CUMHURİYET
11.06.2020 saat 09:10 ile 10:10 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
KINIK AŞAĞI, FATİH, KINIK OSB, TÜRKCEDİT, YENİ, YUKARI
11.06.2020 saat 09:40 ile 11:40 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
KONAK ALSANCAK, KÜLTÜR
11.06.2020 saat 09:10 ile 11:10 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
MENEMEN ATATÜRK
11.06.2020 saat 09:00 ile 13:30 arasında yaklaşık 4 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ BALABANLI, IŞIK, KARAKOVA, YENİKÖY
11.06.2020 saat 09:00 ile 14:00 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır.
SELÇUK ACARLAR
11.06.2020 saat 08:30 ile 11:40 arasında yaklaşık 3 saat 10 dakika su kesintisi olacaktır.
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