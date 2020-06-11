Meleklerin ahı tuttu...

İzmir'in Tire ilçesinde, geçtiğimiz 10 Mart'ta boşandığı eşi Melek Dağyel'i çarşı içindeki işyerinde bıçaklayarak öldüren Ercüment Akbaşoğlu (65), tutuklu bulunduğu cezaevinde kendini öldürdü. Akbaşoğlu, önceki gün cezaevinde gözlerden uzak kaldığı bir anda kendisini asarak intihar etti.

YENİ BOŞANMIŞLARDI

Yeni Asır'ın, 'Melek öldü Melek oldu' başlığıyla manşetten verdiği haber, kadın cinayetleri konusunda hassasiyet taşıyan kamuoyunda yankı yaratmıştı. 10 Mart'ta, ilçe pazarının kurulduğu Salı günü yaklaşık 1 ay önce boşandığı eşi Melek Dağyel'in (61) Tahtakale meydanındaki konfeksiyon dükkanına sözde barışmak için giden cani koca ret yanıtı alınca eski eşini boğazından ve sırtından bıçaklamıştı. Akbaşoğlu, Ödemiş Kaymakçı Cezaevi'nde yargı sürecinin sonuçlanmasını bekliyordu.





BİR SÜREDİR İÇİNE KAPANMIŞ

Kendisini asan Ercüment Akbaşoğlu'nun bir süredir içine kapanık tavırlar sergilediği öğrenildi. Cezaevinde yargı sürecinin sonucunu beklerken hayatına son veren Akbaşoğlu'nun intiharı ile ilgili soruşturma başlatılırken, cenazesi Ödemiş Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Nadir UYSAL