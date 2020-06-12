Eğik binalar yıkılmadı, Bostanlı'da endişe devam ediyor

Bostanlı'da yaklaşık 40 yıllık 11 eğik binadan geçen mart ayında birinin yıkım işlemi gerçekleşirken, 10'u hala yıkılmadı. Yıkım işlemlerinin gerçekleşmesi için, Karşıyaka Belediyesi'nin hazırlayıp, geçen şubat ayında İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne gönderdiği imar revizyon planının onaylanmasının beklendiği öğrenildi. Mahalleliler ise, duruma tepki gösterdi.





'RAHAT DEĞİLİZ VE TEDİRGİNİZ'

Vatandaşlardan Gökhan Atabek, binaların uzun süredir eğik durduğunu, ancak artık yıkım zamanlarının geldiğini belirterek, "Bu, kamu için büyük bir tehlike arz ediyor. Biz buranın sakini olarak rahat değiliz ve tedirginiz. Belediyenin bir şeyler yapıp bu binaları yıkması icap eder diye düşünüyorum. Bir tane bina yıkıldı ama diğerlerinin de aynı şekilde halk sağlığı açısından yıkılması ve yerine daha sağlam ve imara uygun binalar yapılması gerekiyor. İnsanların çoğu yıkıntı, çöküntü olabilir korkusuyla tedirgin. Söz konusu olan şey sonuçta insan hayatı" dedi.







'YOLUMU DEĞİŞTİRİYORUM'

Eğik binalara yakın bir yerde çalıştığını söyleyen Mazlum Batu, "Bence buranın daha önce yıkılması gerekirdi. Çok bekletildi burası. Ben buraya yakın bir yerde yaşıyorum ve sürekli buradan geçmek zorundayım. Bu caddeye geldiğimde yolumu değiştirip karşıya geçmek zorunda kalıyorum. Yan tarafta da büyük bir park var. Orada küçük çocuklar oyunlar oynuyor. Bu tehlikeli bir durum" dedi.



Diğer vatandaşlar da hem vatandaşların hem de çevredeki esnafın durumdan mağdur olduğunu, durumun felakete yol açmaması için binaların yıkılması gerektiğini söyledi.



DHA