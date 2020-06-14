Haberler İzmir İzmir'de su kesintisi 14 Haziran Pazar! İZSU İzmir su kesintisi....

İzmir'de bugün birçok ilçede su kesintileri meydana gelecek. İZSU 14 Haziran tarihli İzmir su kesintisi detaylarını resmi sitesi üzerinden duyurdu. Peki bugün İzmir'in hangi ilçelerinde su kesintisi yaşanacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte detaylar...

14.06.2020, 10:58 Güncelleme Tarihi: 14.06.2020,10:58