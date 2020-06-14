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Haberler İzmir İzmir'de su kesintisi 14 Haziran Pazar! İZSU İzmir su kesintisi....

'de su kesintisi Pazar! ....

'de bugün birçok ilçede su kesintileri meydana gelecek. tarihli detaylarını resmi sitesi üzerinden duyurdu. Peki bugün İzmir'in hangi ilçelerinde su kesintisi yaşanacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte detaylar...

İzmir'de su kesintisi 14 Haziran Pazar! İZSU İzmir su kesintisi....

14.06.2020, 10:58 Güncelleme Tarihi: 14.06.2020,10:58

İzmir'deki su kesintileri yoğun şekilde araştırılıyor. Pandemi döneminde yaşanan elektrik ve su kesintileri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. İZSU bugünün su kesintisi detaylarını paylaştı. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 14 Haziran Pazar İzmir su kesintisi detayları....

İZMİR'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK?

URLA ÖZBEK
14.06.2020 saat 09:20 ile 11:20 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

TORBALI KAZIM KARABEKİR
14.06.2020 saat 10:00 ile 15:00 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır.

KONAK DAYIEMİR, TUZCU, ÜLKÜ, ALTAY, SELÇUK
14.06.2020 saat 10:20 ile 11:20 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

ALİAĞA ÇALTILIDERE
14.06.2020 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

BAYRAKLI MANSUROĞLU
14.06.2020 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

BERGAMA MALTEPE
14.06.2020 saat 10:10 ile 12:10 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

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