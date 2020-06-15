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Haberler İzmir İzmir elektrik kesintisi 15 Haziran Pazartesi! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

elektrik kesintisi Pazartesi! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

'de bugün birçok ilçede elektrik kesintisi yaşanması bekleniyor. tarihli detaylarını duyurdu. Bugün birçok ilçede uzun süreli elektrik kesintileri yaşanacak. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? İşte detaylar...

İzmir elektrik kesintisi 15 Haziran Pazartesi! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

15.06.2020, 09:33

'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçe ve mahallelerinde elektrik kesintileri yaşanıyor? soruları İzmirli vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Pandemi nedeniyle evlerde daha yoğun zaman geçirilmeye özel gösterilen dönemde yaşanan elektrik ve su kesintileri yakından takip ediliyor. İşte15 Haziran Pazartesi detayları...

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