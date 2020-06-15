İzmir elektrik kesintisi 15 Haziran Pazartesi! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçe ve mahallelerinde elektrik kesintileri yaşanıyor? soruları İzmirli vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Pandemi nedeniyle evlerde daha yoğun zaman geçirilmeye özel gösterilen dönemde yaşanan elektrik ve su kesintileri yakından takip ediliyor. İşte15 Haziran Pazartesi İzmir elektrik kesintisi detayları...