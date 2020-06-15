İzmir'de su kesintisi 15 Haziran Pazartesi! İZSU İzmir su kesintisi...

İzmir'de sular ne zaman gelecek? sorusu yoğun şekilde araştırılıyor. Pandemi nedeniyle hijyene daha da önem verdiğimiz günümüzde su kesintisi yaşanması tepki çekiyor. İZSU'nun raporuna göre bugün de İzmir'de 10 saatlik su kesintisi meydana gelecek. İşte 15 Haziran Pazartesi İzmir su kesintisi detayları...
İZMİR SU KESİNTİSİ 15 HAZİRAN PAZARTESİ
DİKİLİ İSMETPAŞA, GAZİPAŞA, SALİMBEY
15.06.2020 saat 09:20 ile 11:20 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
KEMALPAŞA KUYUCAK
15.06.2020 saat 09:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
MENDERES ORTA
15.06.2020 saat 08:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ GERELİ, ARTICAK
15.06.2020 saat 08:00 ile 17:30 arasında yaklaşık 9 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.
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