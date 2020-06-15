Haberler İzmir İzmir'de su kesintisi 15 Haziran Pazartesi! İZSU İzmir su kesintisi...

İzmir'de bugün kimi ilçelerde 10 saati bulan su kesintileri yaşanması bekleniyor. İzmirli vatandaşlar suların ne zaman geleceğini ve hangi ilçelerin kesintiden etkileneceğini araştırıyor. İZSU bugünün kesinti detaylarını paylaştı. İşte 15 Haziran Pazartesi İzmir su kesintisi detayları...

15.06.2020, 09:51