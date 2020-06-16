Çeşme projesinin geliri Kemeraltı ve Agora’ya

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Ege Turizm MerkeziÇeşme Projesi" ile ilgili temaslarda bulunmak üzere geldiği İzmir'de müjde verdi. Bakan Ersoy, Çeşme projesinden elde edilecek gelirin büyük bir kısmının Kemeraltı ve Agora Örenyeri'ne aktarılacağını açıkladı. Bakanlık Yatırım İşletmeler Genel Müdürlüğünce düzenlenen "Ege Turizm MerkeziÇeşme Projesi" ile ilgili süreç devam ediyor. Bakan Ersoy, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran'ın olumlu baktığı projeye ilişkin İzmir'de çeşitli görüşmeler gerçekleştirdi.



DÜNYAYA ÖRNEK OLMALI

İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener'in ev sahipliğinde yapılan toplantılarda Bakan Ersoy, Başkan Soyer ve Başkan Oran ile görüştü. Bakan Ersoy daha sonra İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener ve sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle bir araya geldi. Bakan Ersoy, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne kabul edilen Kemeraltı'nı da ziyaret etti. Kemeraltı'nın ayağa kaldırılması için kurulan Tarihi Kemeraltı İnşaat A.Ş.'ye de (TARKEM) giden Ersoy'a oda ve dernek yöneticileri eşlik etti. Kemeraltı ziyaretinin ardından Agora Örenyeri'ne geçen Bakan Ersoy, burada projeden aktarılacak gelirlerin büyük kısmının Kemeraltı ve Agora için ayrılacağının müjdesini verdi. Bakan Ersoy, "Başta İzmir Ticaret Odamıza, ilgili belediyelerimize ve bir çok STK'mıza projeyi desteklediklerinden dolayı teşekkür ederim. Biz çok iyi niyetli bir şekilde bu projeye başladık. Türkiye'nin en şeffaf, en çevreye duyarlı projesi olmasını, sadece Türkiye'ye değil, dünyaya da örnek olmasını istiyoruz. Bu projeden elde edilecek gelirin büyük bir kısmını da öncelikli olarak Çeşme ve bu projenin altyapısında, sonra da İzmir için değerlendireceğiz. İlk etapta Kemeraltı ve Agora'ya destek vereceğiz. Bu projeden elde ettiğimiz gelirin bir kısmı buraya aktarılacak" ifadelerini kullandı.





KALICI LİSTE İÇİN ÇABA HARCIYORUZ

■ Kemeraltı ve Agora bölgesinin, UNESCO kalıcı listesine kalıcı olarak girmesi için de çalıştıklarını belirten Bakan Ersoy, "İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bakanlığımız ve TARKEM inşallah bunu başaracağız. Destekleri için İzmir Ticaret Odası'na da teşekkür ediyorum" dedi.



Mert ALPDÜNDAR

Bakan Ersoy’dan Kemeraltı ve Agora müjdesi