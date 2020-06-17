Gürbüz’e 7.5 yıl hapis istendi

Foça'da çay bahçesi ve manav işleten İsmail Kılınç'ın 8 kurşunla bacaklarından silahla vurularak ağır yaralandığı olayda sanık olarak değerlendirilen CHP'li Gürbüz için 'Silahla kasten yaralamaya azmettirme' suçundan 7,5 yıla kadar hapsi istendi.



MAĞDURDU SANIK OLDU

İzmir 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen 38 sanık ve 22 mağdurun yer aldığı iddianamede Kılınç'ın suç örgütü lideri Binali Camgöz'ün adamları tarafından vurulmasından sonra saldırıyı düzenleyenler tarafından whatsapp'tan tehdit edildiğini iddia eden CHP'li Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, mağdur sıfatı ile alınan ifadesinde sanıklardan şikayetçi olmuştu. Gürbüz, ifadesinde kendisini 'Samet' olarak tanıtan kişinin Gürcistan'a ait bir GSM hatlı telefondan aradığını belirterek, Kılınç'ın vurulma olayı ile kendisinin ilişkilendirilmek istendiğini iddia etmişti. Eski Foça'da 9 Eylül 2019 tarihinde işlettiği çay bahçesinde silahla vurulan ve kendisini Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz'ün vurdurduğunu öne süren İsmail Kılınç, avukatı aracılığı ile savcılığa itirazda bulundu. İzmir 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dosyayla birleştirilen iddianamede CHP'li Gürbüz hakkındaki çeşitli suçlamalara yer verildi. Daha önceki iddianamede mağdur, ek iddianamede ise sanık sıfatı ile yargılanacak olan CHP'li Gürbüz için 'Vücutta kemik kırığı oluşturacak nitelikte silahla kasten yaralamaya azmettirme' suçundan 7,5 yıla kadar hapis istendi.

METİN BURMALI