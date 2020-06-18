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Haberler İzmir AK Partili Dağ: DHKP-C'nin kasası, CHP’nin İzmir eski il başkan yardımcısı

Dağ: 'nin kasası, ’nin eski il başkan yardımcısı

'de DHKP/C terör örgütüne üye olmak suçundan kırmızı bültenle aranan ve örgütün 'para kasası' olan M.S.D. yakalanmasıyla ilgili Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili , hesabından açıklama yaptı. Dağ, açıklamasında şüpheli M.S.D.'nin 'nin İzmir eski İl Başkan Yardımcısı olduğunu ifade etti.

AK Partili Dağ: DHKP-C'nin kasası, CHP’nin İzmir eski il başkan yardımcısı

18.06.2020, 15:38

AK Parti İzmir Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, polis operasyonunda yakalanan, DHKP/C terör örgütüne üye olmaktan tüm dünyada kırmızı bültenle aranan ve örgütün para kasası olduğu öne sürülen M.S.D.'nin CHP'nin İzmir eski il başkan yardımcısı, eşinin de yine CHP eski ilçe başkanı olduğunu sosyal medya hesabından paylaştı.



AK Parti İzmir Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir'de bugün polis operasyonuyla yakalanan, DHKP/C terör örgütünün üye olmaktan tüm dünyada kırmızı bültenle aranan ve örgütün para kasası olduğu ifade edilen M.S.D. hakkında flaş bir iddiada bulundu.

"DHKP-C'NİN KASASI; CHP'NİN İZMİR ESKİ İL BAŞKAN YARDIMCISI YAKALANDI"
AK Partili Hamza Dağ, "DHKP-C'nin kasası; CHP'nin İzmir eski İl Başkan Yardımcısı yakalandı. Eşi ise eski ilçe başkanı... Sistematik olarak terörist gruplara yakınlaştırdıkları CHP'de, uyguladıkları proje meyvelerini veriyor. Savunmanızı bekliyoruz; dönemin koşulları mı, aktif görevi bulunmaması mı?" diye paylaşım yaptı.

İHA

Kırmızı bültenle aranan DHKP-C'nin kasası İzmir'de yakalandı

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