Kaza kurbanının evini soydular

İzmir-Çeşme Otoyolu'nda 15 Haziran'da baba İbrahim Örsçelik (40) ile 14 yaşındaki kızı İlayda Örsçelik'in feci şekilde yanarak hayatını kaybettiği, iki kişinin de ağır yaralandığı kazanın detaylarına Yeni Asır ulaştı. 2 yıl önce eşinden boşanan ve Gültepe'de oturan Örsçelik'in öldüğünü öğrenen hırsızlar, talihsiz adamın evini soydu. Örsçelik'in yakınlarının polisi aradığı ancak evden ne çalındığının halen araştırıldığı kaydedildi.

ÜNİVERSİTE HAYALİ VARDI

Öte yandan, İbrahim Örsçelik'in kazadan önce LPG'li aracını tamirden aldığı ve LYS'ye hazırlanan kızı İlayda'yı stres atması için Çeşme'ye götürmek istediği öğrenildi. Üniversitede okumak isteyen küçük İlayda'nın ise, tek hayalinin ileride bir güzellik merkezi açmak olduğu kaydedildi. Özden Karamuk ile oğlu Kayra Karamuk'un da araçta bulunma nedeni ortaya çıktı. İddiaya göre Buca Kapalı Cezaevi'nde yatan Hüseyin Karamuk'un, son görüşmelerinde yakın arkadaşı Örsçelik'e, 'Eşim ve çocuğum da senin kızınla birlikte deniz kenarında hava alsın' dediği, bunun üzerine olay sabahı anne ile oğlunun da aynı araçla Çeşme'ye gittiği belirlendi.

Metin BURMALI