Vali Köşger, alkışlarla uğurlandı

Aydın'daki 3 yıllık görevinin ardından İzmir Valisi olarak atanan Vali Yavuz Selim Köşger, düzenlenen törenle yeni görev yerine alkışlar eşliğinde uğurlandı. Aydın Valiliği önünde gerçekleştirilen uğurlama törenine Aydın protokolünün yanı sıra Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Evrim Karakoz, ilçe kaymakamları, birçok siyasi parti ve STK'ların temsilcileri katıldı.





Valilik makamında vali yardımcıları ve protokol ile vedalaşan Köşger, Valilik önünde de Aydın protokolü ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Her fırsatta Aydın'a doyamadığını dile getiren Vali Köşger, 3 yıl boyunca uyum içinde çalıştıklarına dikkat çekti. Aydın'ın en güzide illerden biri olduğunun tekrar altını çizen Vali Köşger, Aydın protokolüne seslenerek "Geçtiğimiz 3 yıl içinde olduğu gibi yine uyum içinde çalışarak Aydın'ı hak ettiği yere getirmenizi istiyorum. Aydın size emanet. Bu birliği ve Aydın'ı daha iyi bir noktaya taşımak için gayretlerinizi devam ettirin. Şahsıma gösterdiğiniz ilgiden, uyumdan dolayı hepinize çok teşekkür ederim. Bundan sonra nerede olursak olalım gönlümüz ve kapımız sizlere hep açık. Dostluklar baki. Biz sizlerin dostluğunu kazandığımızı düşünüyorum. Hakkınızı helal edin" dedi.



Konuşmasının ardından İzmir Valiliğine yola çıkmak üzere makam aracına giden Vali Köşger, alkışlar eşliğinden Aydın'dan uğurlandı.

İHA