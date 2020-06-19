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'de 19 Haziran Cuma! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

'de elektrikler ne zaman gelecek? sorusu yoğun şekilde araştırılıyor. GDZ Elektrik'in duyurusuna göre bugün İzmir'de birçok ilçede uzun süreli kesintiler meydana gelecek. Özellikle pandemi sürecinde yaşanan kesintiler tepkilere de neden oluyor. Peki İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintileri yaşanacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte detayları...

İzmir'de elektrik kesintisi 19 Haziran Cuma! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

19.06.2020, 09:56 Güncelleme Tarihi: 19.06.2020,09:58

Salgın döneminde yaşanan elektrik ve su kesintileri vatandaşlar tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Bugün 'de de birçok ilçede yaşanması bekleniyor. İzmir'de yaşayan vatandaşlar yaşanan elektrik kesintisinin detaylarını takip ediyor. Peki İzmir'de bugün elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçeler elektrik kesintisinden etkilenecek? İşte detaylar...

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