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İzmir'de elektrik kesintisi 19 Haziran Cuma! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? sorusu yoğun şekilde araştırılıyor. GDZ Elektrik'in duyurusuna göre bugün İzmir'de birçok ilçede uzun süreli kesintiler meydana gelecek. Özellikle pandemi sürecinde yaşanan kesintiler tepkilere de neden oluyor. Peki İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintileri yaşanacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte 19 Haziran Cuma İzmir elektrik kesintisi detayları...

19.06.2020, 09:56 Güncelleme Tarihi: 19.06.2020,09:58