Salgın döneminde yaşanan elektrik ve su kesintileri vatandaşlar tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Bugün İzmir'de de birçok ilçede elektrik kesintisi yaşanması bekleniyor. İzmir'de yaşayan vatandaşlar yaşanan elektrik kesintisinin detaylarını takip ediyor. Peki İzmir'de bugün elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçeler elektrik kesintisinden etkilenecek? İşte detaylar...
İzmir'de elektrik kesintisi 19 Haziran Cuma! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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