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Haberler İzmir Çeşme'de kısıtlama dinlemediler denize girdiler

'de dinlemediler denize girdiler

Son dakika... 'in ilçesinde bazı vatandaşlar, kısıtlamanın uygulandığı saatlerde denize girerek güneşin ve sahilin tadını çıkardı.

Çeşme'de kısıtlama dinlemediler denize girdiler

20.06.2020, 17:58

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine 'LGS ve YKS tedbirleri' konulu genelge gönderdi. Genelge ile Liselere Geçiş Sınavı'nın (LGS) yapılacağı 20 Haziran Cumartesi günü saat 09.00 ile 15.00, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) yapılacağı 27 Haziran'da 09.30-15.00, 28 Haziran'da ise 09.30-18.30 saatleri arasında istisnalar hariç 81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını duyurdu.

Turistik kent Çeşme'de kısıtlama saatlerinde bazı vatandaşların kurallara uymadığı görüldü. Ilıca Plajı'na gelen bazı vatandaşlar, dakikalar boyunca kumsalda güneşlenirken, kimileri denize girip serinledi. Kısıtlamanın olduğu o saatlerde, denizin ve güneşin tadını çıkarttı.

DHA

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