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Haberler İzmir İzmir'de elektrik kesintisi 20 Haziran Cumartesi!

'de elektrik kesintisi 20 Haziran Cumartesi!

'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintileri yaşanıyor? soruları vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. İzmir'de bugün birkaç ilçede elektrik kesintisi yaşanacak. İşte elektrik kesintisi detayları...

İzmir'de elektrik kesintisi 20 Haziran Cumartesi!

20.06.2020, 10:02

Elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde elektrikler kesilecek? sorusu İzmirli vatandaşlar tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. İzmir'de bugün bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte 20 Haziran Cumartesi İzmir elektrik kesintisi ile ilgili merak edilenler....

İZMİR'DE ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?
BERGAMA
20.06.2020 09:30 11:30 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ARAPLI OVASI CİVARI ÖZEL İŞLETMELER, SULAMALAR VE CİVARLARI
20.06.2020 13:00 16:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ARAPLI OVASI VE CİVARLARI

BORNOVA
20.06.2020 17:00 19:00 ARIZA GİDERME ÇALIŞMASI EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ, EGE METAL, AYHAN NAKLİYAT, NAK KARGO, EGEMEN YIKAMA, KILIÇLAR DIŞ TİCARET, EVRİM POLİMER, VOLTAR GIDA, TYH ULUSLARARASI TEKSTİL, DOĞAN PLASTİK, GAZ BETON, EDE DEMİR ÇELİK

KINIK
20.06.2020 10:00 13:00 AG ARIZA BAKIM ONARIM NEDENİYLE ÖRTÜLÜ MAHALLESİ VE CİVARLARI

MENEMEN
20.06.2020 09:00 13:00 OG ARIZA BAKIM ONARIM NEDENİYLE TÜRKELLİ FATİH MAHALLESİ, HANIMELİ, 5/3, 5/2, 5/3, 5/4 SOKAKLARI VE CİVARLARI

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