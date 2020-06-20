İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde su kesintisi yaşanacak? sorusu vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. İZSU'nun paylaştığı rapora göre bugün İzmir'in birçok ilçesinde kesinti olacak. İşte 20 Haziran Cumartesi İzmir su kesintisi detayları...
İZMİR'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK?
BUCA YİĞİTLER
20.06.2020 saat 09:40 ile 10:40 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
ÇİĞLİ MALTEPE
20.06.2020 saat 09:20 ile 10:20 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
DİKİLİ İSMETPAŞA
20.06.2020 saat 09:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
KARABAĞLAR İHSAN ALYANAK, ABDİ İPEKÇİ, PEKER, YUNUS EMRE
20.06.2020 saat 09:15 ile 11:15 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
KEMALPAŞA AKALAN
20.06.2020 saat 07:30 ile 16:30 arasında yaklaşık 9 saat su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ GERÇEKLİ
20.06.2020 saat 09:30 ile 13:30 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.
TİRE ÇUKURKÖY
20.06.2020 saat 10:00 ile 15:00 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır.
İzmir'de su kesintisi 20 Haziran Cumartesi! İzmir'de sular ne zaman gelecek? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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