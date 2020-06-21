İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde su kesintisi yaşanacak? Su kesintisi hangi mahalleleri etkileyecek? soruları yoğun şekilde araştırılıyor. İzmir'de bugün birçok ilçede uzun süreli su kesintileri yaşanacak. İZSU bugünün su kesinti raporunu paylaştı. İşte 21 Haziran Pazar İzmir su kesintisi detayları...
İzmir'de su kesintisi 21 Haziran Pazar! İzmir'de sular ne zaman gelecek? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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