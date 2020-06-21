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Haberler İzmir İzmir'de su kesintisi 21 Haziran Pazar! İzmir'de sular ne zaman gelecek?

'de su kesintisi Pazar! İzmir'de sular ne zaman gelecek?

'de bugün birçok ilçede su kesintileri yaşanıyor. İzmirli vatandaşlar su kesintilerinin ne zaman sona ereceğini araştırıyor. Pazar tarihli detaylarını paylaştı. Özellikle pandemi döneminde yaşanan su kesintileri yakından takip ediliyor. Peki bugün İzmir'de hangi ilçede sular kesik? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte detaylar...

İzmir'de su kesintisi 21 Haziran Pazar! İzmir'de sular ne zaman gelecek?

21.06.2020, 10:58

'de sular ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde su kesintisi yaşanacak? Su kesintisi hangi mahalleleri etkileyecek? soruları yoğun şekilde araştırılıyor. İzmir'de bugün birçok ilçede uzun süreli su kesintileri yaşanacak. bugünün su kesinti raporunu paylaştı. İşte Pazar detayları...

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