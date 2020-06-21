Haberler İzmir İzmir'de su kesintisi 21 Haziran Pazar! İzmir'de sular ne zaman gelecek?

İzmir'de su kesintisi 21 Haziran Pazar! İzmir'de sular ne zaman gelecek?

İzmir'de bugün birçok ilçede su kesintileri yaşanıyor. İzmirli vatandaşlar su kesintilerinin ne zaman sona ereceğini araştırıyor. İZSU 21 Haziran Pazar tarihli İzmir su kesintisi detaylarını paylaştı. Özellikle pandemi döneminde yaşanan su kesintileri yakından takip ediliyor. Peki bugün İzmir'de hangi ilçede sular kesik? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte detaylar...