CHP'li Tunç Soyer'in skandal açıklamalarına AK Parti'den sert tepki

İzmir'in CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer önceki gün katıldığı bir video konferans görüşmesinin kaydı ile gündeme geldi. Soyer ve küçük bir grup arasında gerçekleşen bu görüşmede İzmir'in CHP'li Başkanı Soyer İzmir'in Osmanlı'nın yağmalanma sürecinde düşünüldüğü gibi ayrı bir devletçik statüsüne sokulma görüntüsü verecek ayrı bayrak ve ayrı para birimi gibi projelerinin olduğunu belirtirken bunu bir akademisyenin çalışmasına dayandırdığını iddia etti.

"AYRI BİR BAYRAK AYRI BİR PARA BİRİMİ BASACAKTIK"

Soyer konuşmasında İzmir'in ayrı bir bayrak ve İzcoin adında ayrı bir para birimi olması için bir çalışması olduğunu fakat tepkilerle ilgili endişe duyduğunu itiraf etti. İşte Soyer'in skandal ifadeleri;

ÖMER ÇELİK'TEN TEPKİ GELDİ

AK Parti sözcüsü Ömer Çelik konuyla ilgili bir açıklama yaparak twitter üzerinden "Güzel İzmir'imiz, marka şehirlerimizden biridir. Hükümetimiz İzmir'in dünya kentleri arasında ayrıcalıklı bir yer edinebilmesi için kente aralıksız olarak büyük yatırımlar yapmıştır. İzmir B Belediye Başkanı, siyasi tartışmaları sisli bir alana sürüklüyor. Bunun yerine kentin belediye kaynaklı hizmet sorunlarına el atmalıdır. Bir siyasetçinin "tarihte İzmir'in bayrağı varmış" diyerek, bugün bu taleplerin hangi zehirli amaç için dillendirildiğini bilmesi gerekir. Biraz sağduyu biraz basiret bunu anlamaya yeter. Bu sözlerin "Türkiye Cumhuriyeti" açısından nereye düştüğünü İzmir BB Başkanı hariç herkes biliyor. Buna benzer sözlerin hangi amaca dönük olarak dillendirildiği belli iken, İzmir BB'nın "düşündüm ama yanlış anlaşılır diye vazgeçtim" gibi örtülü yollara kapı açmaması gerekir. Hergün bir siyasi öngörüsüzlük duymaktan bıktık. "İzmir bayrağı ve "İzmir parası" diyen Belediye Başkanı bağımsızlığımızın ve vatanımızın kurtuluşunun sembol isimlerinden olan #İzmir'imizi sürekli zararlı gündemlerin içine çekiyor. Hizmet üretemeyen bu zihniyetin, toksik ve zehirleyici gündemlerle gerçek gündemi sabote ettikleri bilinen bir gerçektir. İzmir'in toksik tartışmalara değil, elle tutulur belediye hizmetlerine ihtiyacı vardır. Güzel #İzmir'imiz her zaman güzeldir ve hep güzel olacak. Hiçbir toksik siyasi gündem İzmir'i kirletemeyecek." dedi.

Soyer'in skandal açıklamaları şu şekilde:

"İZMİR BAYRAĞIYLA İLGİLİ BİR ÇALIŞMA YAPILDI"

Şimdi aslında şöyle bir şey söylemek isterim bir akademisyen hocamız çok uzatmadan anlatmak istiyorum size. İzmir bayrağıyla ilgili bir çalışma yaptı ve çalışma çok ilginç bir sonuç ortaya çıkardı. 1800'lerde hatta biraz daha öncesinden itibaren İzmir'in bir bayrağı olmuş yeşil, beyaz çizgili bir bayrak. Kentlerin bayrakları varmış o dönem ama çok az sayıda kentin bayrağı varmış İzmir de dünyadaki bayraklı kentlerden biriymiş biz tabi büyük bir heyecanla dinledik sonra hoca bunu bir akademik makale haline getirdi daha basmadık yakında basacağız.

"AKLIMDA BİR 'İZMİR PARASI' ÇIKARMAK VARDI"

Fakat bunu şunun için anlattım; Benim aklımda bir 'İzmir Parası' çıkarmak vardı hatta buna İZ Coin diye bir isim de koymuştum.

"SENİN BİR EYALET KURMA ÇABAN OLDUĞU ANLAŞILIR"

Sonra bu bayrakta çıkınca arkadaşlar beni uyardılar dediler ki; 'Senin bir eyalet kurma çaban olduğu anlaşılır, sonuçta İzmir'i memleketten kopartacak bir çalışma olarak algılanır. Duralım bunun ismini değiştirelim' dediler.

ÖZERKLİK İSTEMİŞTİ

CHP'li Soyer'in HDP'nin, PKK'lılar tarafından hendek kazılarak sokakları savaş alanına çevirmek istediği dönemde sıkça dile getirdikleri "öz yönetim" söylemlerini akıllara getiren bu çıkışı Soyer'in HDP'ye olan desteğini de hatırlattı.

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, PKK'ya destek bildirisine imza atan üç kademisyeni belediyenin şirketine yönetici olarak atamış ve Büyükşehir'in organizasyon ihalelerini de HDP'li Ahmet Saymadi'ye vermişti.