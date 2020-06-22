Tiyatroculardan Masatçı tepkisi

Daha önce terör örgütü propagandası suçundan 2 yıl 2 ay hapis cezası almasıyla gündeme gelen Şehir Tiyatroları Koordinatörü Orçun Masatçı'yla ilgili ilginç iddialar ortaya atıldı.

DONANIMI YETERSİZ

Tanınmış tiyatrocu Nedim Saban, Yeni Asır'ın geçtiğimiz günlerde gündeme getirdiği Masatçı ile ilgili Başkan Tunç Soyer'e "İzmir Şehir Tiyatrosu ölü doğar" uyarısında bulundu. Bu arada Masatçı'nın Rusya'nın St.Petersburg'da tiyatro eğitimi aldığını söylediği ancak bunun doğru olmadığı öne sürüldü. Sosyal medya hesabından açıklamalar yapan Saban, "Tunç Soyer çok düşlenen bir hayali gerçekleştiriyor ama yanlış kişiyle" dedi. "Koordinatör olarak düşünülen kişiyle çok çalışmada beraber oldum, donanımı ve deneyimi yeterli değil. Diploması şaibeli" diyen Saban, "Orçun Masatçı idealist duruşuyla ve örgütçü ruhuyla ümit veren bir gençti. Ancak özellikle Konak Belediyesi'nde tiyatrolara karşı çalıştı, sadece kendisini kolladı ve hepimiz tarafından bolca sıfır puan aldı" diye konuştu. Saban, "Özdemir Nutku Hocamız başta olmak üzere ustaların hayallerine yazık olur, İzmir Tiyatrosu ölü doğar" ifadelerini kullandı.





ST. PETERSBUG EĞİTİMİ DOĞRU DEĞİL

YAZAR ve yönetmen Özlem Lale de, Masatçı'nın kendisini St. Petersburg'da tiyatro eğitimi aldığını söylediği bilgisinin yalanlandığını iddia ederek, "Kendisi soranlara mezun olduğu lisenin adıyla cevap vermektedir. Çalıştığını, çıraklığını yaptığını söylediği isimler kendisini tanımadıklarını beyan etmişlerdir. Eğitim durumu şaibeli bu arkadaşımızla iki kelam ettiğinizde tiyatrodan bihaber olduğunu anlarsınız. Kendisi İzmir Şehir Tiyatrolarının kurulması için sağlığı boyunca mücadele eden merhum hocamız Prof. Dr. Özdemir Nutku'ya karşı yazdığı ve çapını aşan bildirileriyle camiamızda 'çok iyi' tanınır" dedi. Tiyatro Eleştirmeni Melih Anık da, "Masatçı benim için şaşırtıcı bir atama. Tunç Soyer bu seçimi nasıl yaptı anlamak zor" ifadelerini kullandı.







